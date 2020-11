Serie A, Udinese-Milan: Pioli ritrova Donnarumma e fa all in su Ibrahimovic. Le formazioni ufficiali

L’anticipo tra Udinese e Milan apre la domenica di Serie A.

La compagine rossonera, attuale capolista del campionato, cerca altri tre punti per confermare oltremodo il suo trend positivo e allungare ulteriormente sulle dirette pretendenti. Differentemente dalla squadra guidata da Stefano Pioli, quella allenata da Luca Gotti sta visibilmente faticando ad ingranare in un inizio di stagione certamente non facile. Il terzultimo posto in classifica non sta facendo sorridere per nulla i tifosi bianconeri, che oggi chiedono alla loro formazione una vittoria per allontanare critiche e possibili difficoltà future.

La formazione di casa recupera in extremis il suo portiere Musso, che si piazzerà tra i pali con davanti il quartetto difensivo formato da Larsen, Becao, De Maio e Samir. La linea mediana centrale sarà composta da De Paul e Pereyra, coadiuvati dalla capacità di regia di Arslan. In avanti ancora spazio a Deulofeu, l’ex della partita che avrà il compito di scardinare il reparto arretrato rossonero insieme a Okaka e Pussetto, con Lasagna che inizialmente parte dalla panchina.

Per quanto riguarda invece il Milan, il riferimento centrale della squadra sarà ancora l’attuale capocannoniere del campionato Ibrahimovic. Il gigante svedese sarà sostenuto sulla trequarti campo da Calhanoglu in posizione di trequartista, con Saelemaekers e Leao che fungeranno da esterni di manovra. In mezzo al campo intoccabile il duo Kessie–Bennacer, mentre davanti al recuperato Donnarumma ci sarnno i soliti Kjaer e Romagnoli al fianco di Theo Hernandez e Calabria.

Di seguito le formazioni ufficiali.

Udinese(4-3-3) Musso; Larsen, Becao, De Maio, Samir; Pereyra, Arslan, De Paul; Pussetto, Okaka, Deulofeu.

Milan (4-2-3-1) Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Salemakers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic