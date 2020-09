Serie A, stasera tocca a Milan e Bologna: le probabili formazioni e dove vedere il match in tv

Si completa la prima giornata di Serie A in attesa dei tre recuperi.

Il primo monday-night della nuova stagione vedrà andare in scena in quel di San Siro Milan e Bologna. Entrambe le compagini vogliono da subito fare bene in una sfida che promette spettacolo, viste le forze in gioco che saranno messe in campo da Stefano Pioli e Sinisa Mihajlovic. L’ultima sfida tra rossoneri e rossoblu in quel di Milano era terminata con uno spettacolare 5-1 per i padroni di casa, in seguito al quale il tecnico serbo aveva provveduto nel fare una rilevante lavata di capo ai suoi, promettendo ieri in conferenza stampa una prestazione più matura e autorevole in questa sorta di ‘rivincita’ per gli emiliani.

Nella gara in programma per questa sera alle ore 20:45 – in diretta su Sky Sport Serie A – il Milan dovrebbe scendere in campo con un undici simile a quello che trionfato con il parziale di 0-2 nel preliminare di Europa League contro gli irlandesi dello Shamrock Rovers. La novità più importante sarà la presenza di Ante Rebic nel ruolo di esterno d’attacco, a completare il trio offensivo formato da Calhanoglu e uno tra Saelemaekers e Castillejo a sostegno di Zlatan Ibrahimovic. Dovrebbe partire ancora dalla panchina, invece, il neo acquisto della campagna estiva rossonera Sandro Tonali, con Bennacer e Kessie ancora in vantaggio per costituire il duo mediano in mezzo al campo. Tra i pali dovrebbe esserci il solito Gigio Donnarumma, con Kjaer e Gabbia – vista l’indisponibilità di capitan Romagnoli – al centro della retroguardia, con Theo Hernandez e Calabria che agiranno sulle rispettive corsie laterali.

Per il primo Bologna della stagione 20/21 si presenta da subito qualche dubbio per quel che riguarda gli interpreti nel reparto avanzato: Barrow è diventato inamovibile per Mihajlovic e giocherà nel ruolo di centravanti, con Soriano, Orsolini e uno tra Palacio e Sansone a sostenerlo. Il ballottaggio è ancora aperto ma, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe in leggero vantaggio l’italiano per la conquista di una maglia da titolare. Assente a centrocampo Medel dovrebbe essere Schouten a prendere il suo posto, con Dominguez o l’ex di giornata Poli al suo fianco. Sulla fascia bassa destra, invece, esordio con la maglia degli emiliani per De Silvestri, con Tomiyasu che sarà dirottato in posizione centrale.

Di seguito le probabili formazioni.