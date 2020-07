Serie A, Sassuolo-Milan 1-2: Ibrahimovic strepitoso e rossoneri al quinto posto

Il Milan continua la sua marcia trionfale.

I rossoneri hanno superato per 2-1 in trasferta il Sassuolo e si sono assicurati la qualificazione alla prossima edizione di Europa League, adesso da capire in quale posizione. Gli uomini guidati da Stefano Pioli, che rimarrà anche nella prossima stagione, devono ringraziare due guizzi di Zlatan Ibrahimovic che ha archiviato la pratica neroverde. La doppietta siglata dall’attaccante svedese è anche merito di Hakan Calhanoglu che in entrambe le occasioni ha servito su un piatto d’argento i palloni che poi Ibra ha trasformato in gol. Per i padroni di casa aveva segnato la rete del momentaneo pareggio il solito Ciccio Caputo che su calcio di rigore ha trasformato la sua diciannovesima rete in campionato. Tre punti importanti per il Milan che al momento scavalca la Roma e si piazza al quinto posto, in attesa della sfida dei giallorossi in casa della SPAL.