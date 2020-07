Serie A, Napoli-Milan: Chance per Paquetà, Lobokta in campo dal 1°. Le formazioni ufficiali

E’ tutto pronto Napoli-Milan.

Dopo il successo contro il Genoa, gli azzurri tornano nuovamente in campo per affrontare la formazione di Fonseca nella sfida valida per la 32^ giornata di Serie A. I rossoneri, reduci dalle vittorie contro Lazio e Juventus, sono decisi a proseguire la propria striscia di vittorie consecutive che consentirebbe agli stessi di effettuate il sorpasso ai danni del Napoli.

Di seguito, le formazioni ufficiali della sfida:

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Ruiz, Lobotka, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. All. Gattuso

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Paquetà, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli