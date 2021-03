Serie A, Milan-Napoli: Pioli lancia Leao dal 1′, Gattuso si affida a Mertens ‘falso nueve’. Le formazioni ufficiali

Tutto pronto a “San Siro” per Milan–Napoli.

Il posticipo della ventisettesima giornata di Serie A sta per andare in scena. I tecnici delle due squadre, Stefano Pioli e l’ex rossonero Gennaro Gattuso, hanno da poco comunicato le formazioni ufficiali con le quali rossoneri e partenopei scenderanno in campo.

Di seguito gli undici che si sfideranno a “San Siro”.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Tomori, Gabbia, Theo Hernández; Tonali, Kessié; Castillejo, Çalhanoğlu, Krunić; R. Leão. A disposizione: Tătărușanu, A. Donnarumma, Kjær, Kalulu, Brahim Díaz, Hauge, Meïte, Saelemaekers, Rebić. Allenatore: Pioli.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Maksimović, Koulibaly, Hysaj; Fabián Ruiz, Demme; Politano, Zieliński, Insigne; Mertens. A disposizione: Meret, Contini, Mario Rui, Costanzo, Zedadka, Elmas, Lobotka, Bakayoko, Cioffi, Osimhen. Allenatore: Gattuso.