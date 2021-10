Serie A, Milan-Hellas Verona 3-2: vittoria in rimonta dei rossoneri di Pioli

Il posticipo del sabato di serie A se lo aggiudica il Milan di Pioli per 3-2 in rimonta, imponendosi su un ottimo Hellas, che esce a testa alta da San Siro.

Continua la striscia positiva del Milan , che batte l' Hellas Verona di Tudor in rimonta per 3-2 . Un inizio difficile per gli uomini di Pioli che vengono messi sotto dai gialloblù per quasi tutto il primo tempo, più ombre che luci per la compagine guidata da Stefano Pioli.. Troppe le leggerezze da parte dei rossoneri, tra cui quelle di Calabria e Tatarusanu ,entrambi nel gol di Caprari potevano fare qualcosa di più. Mentre il secondo gol è figlio di un errore in mezzo al campo di Ballò-Toure che permette agli ospiti di ripartire e creare l'occasione del calcio di rigore poi finalizzato da Barak .

Nota pesante per la compagine meneghina , l'infortunio di Rebic che esce al 36' minuto dando spazio a Leao. Per Pioli è l'ennesimo giocatore che si aggiunge alla lunga lista di indisponibili. Nel secondo tempo entra un altro Milan in campo, complici i cambi del mister ex Fiorentina, che inserisce Castillejo e Krunic per dare una svolta alla gara. Ad accendere il match è Rafael Leao che con una serie di finte ed un cross perfetto, permette a Giroud di finalizzare il gol del 1-2. Milan che riapre la partita e aumenta la pressione, trovando anche il pareggio grazie ad una grande azione culminata nel rigore conquistato da Samu Castillejo, poi trasformato da Franck Kessiè. Un'altra gioia per i padroni di casa è il ritorno in campo di Zlatan Ibrahimovic che ancora una volta dimostra di essere in forma, nonostante i 40 anni da poco compiuti. Passano pochi minuti dall'ingresso dello svedese che arriva anche il terzo gol a favore dei padroni di casa su autorete di Gunter, causato dal cross insidioso del n 7 rossonero. Dopo qualche brivido finale, alla fine è il Milan a spuntarla portandosi al primo posto in classifica, in attesa del risultato di Napoli-Torino.