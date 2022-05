Serie A, Milan campione dopo undici anni: 0-3 al Sassuolo, l’Inter vince ma non basta

Il Milan è campione d'Italia, superato il Sassuolo al "Mapei Stadium". L'Inter vince con la Sampdoria ma non basta, lo scudetto è rossonero

Milan che parte subito a mille, due occasioni nel primo quarto d'ora in cui Consigli è protagonista con due ottimi interventi. Al minuto 17 però Giroud porta in vantaggio i rossoneri: grande accelerazione di Leao che scarica per il francese che in area piccola non sbaglia. Alla mezz'ora ancora il numero 9 in rete, azione fotocopia del primo gol nuovamente con l'assist preciso del fantasista portoghese. Quattro minuti più tardi il Milan cala il tris con Kessie, terzo assist di giornata per uno scatenato Rafael Leao. Nella ripresa il Sassuolo ci prova ma i rossoneri reggono bene agli attacchi della squadra di Dionisi.