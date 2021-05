Serie A, Milan-Cagliari: le formazioni ufficiali del match di “San Siro”

Tutto pronto allo Stadio “San Siro” per il match Milan–Cagliari.

L’ultima gara della trentasettesima giornata di Serie A mette di fronte il Milan di Stefano Pioli e il Cagliari di Leonardo Semplici. Rossoneri a caccia dei tre punti che sarebbero fondamentali per la corsa alla qualificazione per la prossima Champions League, sardi invece bisognosi di punti per togliersi di dosso ogni brutto pensiero ed allungare sulla zona salvezza.

DI SEGUITO LE FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Diaz, Calhanoglu; Rebic. Allenatore: Pioli. A disposizione: Tatarusanu, Dalot, Kalulu, Romagnoli, Gabbia, Meité, Tonali, Castillejo, Leao, Hauge, Krunic, Mandzukic.

CAGLIARI (3-4-2-1): Cragno, Ceppitelli, Godin, Carboni; Nandez, Deiola, Marin, Lykogiannis; Nainggolan, João Pedro; Pavoletti. Allenatore: Semplici. A disposizione: Aresti, Vicario, Tripaldelli, Klavan, Calabresi, Rugani, Zappa, Asamoah, Deiola, Cerri, Simeone.

Arbitro: Massa di Imperia.

Guardalinee: Meli e Alassio.

Quarto uomo: Manganiello.

Var: Valeri.

Ass. Var: Preti.