Serie A, le formazioni ufficiali di Milan-Torino: Ibrahimovic e Calhanoglu in panchina. Giampaolo con Belotti e Verdi

Tutto pronto per Milan–Torino.

Sta per andare in scena a San Siro, alle ore 20.45, la gara fra i granata allenati da Marco Giampaolo ed i rossoneri di Stefano Pioli, valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A.

Di seguito, le scelte ufficiali dei due allenatori.

Milan(4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Tonali; Kastillejo, Brahim, Hauge, Leao. A disp: Tatarusanu, Donnarumma, Dalot, Conti, Kalulu, Musacchio, Duarte, Frigerio, Calhanoglu, Maldini, Ibrahimovic, Colombo. All: Pioli.

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Bremer, Lyanco; Singo, Gojak, Rincon, Lukic, Rodriguez; Belotti, Verdi. A disp: Rosati, Milinkovic-Savic, Vojvoda, Murru, Nkoulou, Buongiorno, Segre, Baselli, Ansaldi, Linetty, Zaza, Bonazzoli. All: Giampaolo.