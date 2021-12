Serie A, Genoa-Milan 0-3: la notte di Messias, Pioli torna a sorridere in campionato

Dopo tre gare senza vittoria il Milan di Pioli passa al Luigi Ferraris per 0-3 sul Genoa di Shevchenko. Decisiva la punizione di Zlatan Ibrahimovic e la doppietta di Junior Messias

Ritorna a sorridere in campionato il Milan di Stefano Pioli, conquistando tre punti preziosi in chiave lotta Scudetto su un campo difficile come quello di Marassi. A cadere sotto i colpi della sfuriata rossonera un Genoa ben organizzato in mezzo al campo ma con pochi spunti in fase offensiva.