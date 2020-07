Serie A, 29a giornata: passo falso Milan, il Verona sogna e la Samp inguaia il Lecce

Ventinovesimo turno di Serie A.

Match dalle mille emozioni quelli disputati nella serata odierna dove le quattro gare hanno regalato tantissime reti. Passo falso inaspettato del Milan che non va oltre il 2-2 in casa della SPAL, i rossoneri sotto 2-0 (Valoti ed eurogol di Floccari) riescono a pareggiarla grazie alla rete di Leao e all’autorete di Vicari nel recupero. Vittoria importante quella ottenuta dal Verona che ha la meglio del Parma per 3-2 e può continuare a sognare un posto in Europa League. Scontro salvezza che parla blucerchiato quello tra il Lecce e la Sampdoria, due rigori di Ramirez regalano tre punti preziosi ai suoi. Sconfitta pesante quella rimediata in casa dalla Fiorentina che cede 3-1 al Sassuolo, ma ritrova il gol del bomber Cutrone.

Fiorentina-Sassuolo 1-3

Lecce-Sampdoria 1-2

Spal-Milan 2-2

Verona-Parma 3-2