Sassuolo-Milan, Pioli: “Speravo nel rinnovo, club si è dimostrato corretto. Il nostro futuro è adesso”

Stefano Pioli senza filtri.

Il Milan ha superato 2-1 in trasferta il Sassuolo e si è momentaneamente piazzato al quinto posto, intanto è arrivato il rinnovo per il tecnico rossonero che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.

“Sono molto felice per il rinnovo, da un paio di giorni sapevo di questa trattativa e sono davvero contento di poter allenare un club di questa levatura anche nella prossima stagione. Una squadra che può crescere tanto, il nostro futuro però è adesso dato che mancano ancora tre partite per la fine della stagione. Il club con me si è sempre dimostrato corretto, mi hanno detto che le scelte sarebbero state fatte sulla valutazione del lavoro a fine campionato e io ho pensato solo a lavorare. Ho avuto la possibilità di lavorare con una squadra che mi ha dato tutto, se non fosse ripreso il campionato avremmo avuto tanti rimpianti. Siamo una squadra che dalla ripresa ha fatto benissimo insieme all’Atalanta, questa squadra può avere una prospettiva importante. Ibra? Chiaro che l’altra sera non era contento al momento della sostituzione, ma la mia priorità è la squadra e dovevo pensare alle partite successive. Gazidis? Ho sempre parlato con Ivan, ha avuto anche un colloquio individuale con me e mi aveva garantito che le scelte non erano state fatte e nessuna decisione era stata presa. Speravo di poter rimanere perché sto bene con la squadra e con i tifosi, volevo continuare questo lavoro nonostante le pressioni che ci saranno”.