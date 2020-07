Sassuolo-Milan, Ibrahimovic: “Quinto posto nostro obiettivo, stiamo facendo grandi cose. Pioli? Siamo col mister”

Zlatan Ibrahimovic risolve la gara di Sassuolo.

L’attaccante svedese ha siglato una doppietta che ha permesso al Milan di superare 2-1 i neroverdi, adesso c’è da capire quale sarà il futuro del centravanti scandinavo. Le dichiarazioni di Zlatan ai microfoni di Sky Sport al termine del match del ‘Mapei Stadium’.

“Doppietta? Sono sempre arrabbiato perché voglio segnare, vinta un partita difficile contro una squadra bene. Stiamo facendo bene ma non è ancora finita, adesso dobbiamo cenare il nostro obiettivo che è il quinto posto. Vorremmo evitare i preliminari di Europa League, ma nel caso in cui dovessimo farli ci faremo trovare pronti. Futuro? Ho ancora tre partite, nessuno mi ha detto niente e non mi aspetto altro. Stiamo facendo grandi cose e giochiamo con grande fiducia, facciamo quello che ci dice il mister e siamo tutti uniti co Pioli. Pioli resta? Non so a cosa devo credere, sto lavorando e sto bene e stiamo facendo ottime cose. Da quando sono arrivato la classifica è migliorata notevolmente, credo che siamo terzi dal ritorno in campo”.