Sassuolo-Milan, De Zerbi: “Il lavoro di Pioli? Vi dico la mia. Il nostro obiettivo è chiaro…”

Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, è pronto ad affrontare il Milan di Stefano Pioli.

L’ex guida tecnica di Foggia, Benevento e Palermo oggi sulla panchina dei neroverdi è intervenuto nella consueta conferenza stampa pre-match alla vigilia della sfida contro i rossoneri. De Zerbi ha introdotto la gara contro i lombardi esaltando il lavoro svolto dal collega, Stefano Pioli, sulla panchinadel Diavolo.

“Cosa temere del Milan? Tutto. Hanno individualità, stanno facendo bene, Pioli ha fatto un lavoro strepitoso ma anche noi stiamo bene e sappiamo di poter mettere in difficoltà tutti, sapendo che il Milan è la più in forma ora ma noi abbiamo fatto tanti gol con l’Inter, con la Juve, con la Lazio ed entreremo in campo per fare una grande partita con il Milan“.

Successivamente, il tecnico della compagine emiliana si è soffermato sulle ultime prestazioni della propria compagine: anche i neroverdi, infatti, sono in grande spolvero, tanto da riuscire a fermare la Juventus prima in classifica di Maurizio Sarri (con il risultato finale di 3-3). Nelle ultime cinque gare la formazione di Roberto De Zerbi ha ottenuto due pareggi e tre vittorie e non ha affatto voglia di fermarsi. Anzi, l’obiettivo dei padroni di casa sarebbe proprio quello di accorciare le distanze con il Milan riuscendo ad ottenere l’intera posta in palio al Mapei Stadium.

“Per l’Europa non è facile: ci sono 12 punti disponibili e noi siamo a 8 punti dal Milan. Siamo nella possibilità di poter raggiungere qualche squadra davanti a noi, ma anche in caso contrario noi giocheremo al 100% tutte le gare, perché arrivare all’ottavo posto è un obiettivo importante. Se mi chiedete se ci accontentiamo dell’ottavo posto dico di no, anche se le sette squadre davanti a noi hanno tante cose in più”. Turnover in vista: “Chi ha giocato a Cagliari veniva già da 3-4 partite di fila da 90 minuti, cambieremo qualcosa probabilmente“.