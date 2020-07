Sampdoria-Milan, Pioli: “Ibrahimovic determinante. Faticoso giocare i preliminari di Europa League”

Il Milan continua a vincere e batte anche la Sampdoria.

In occasione della trentasettesima giornata di Serie A è andata in scena la sfida tra il Milan e la Sampdoria, che si sono affrontati sul campo dello stadio San Siro: a trionfare sono stati i rossoneri grazie alla doppietta di Zlatan Ibrahimovic e i gol di Hakan Calhanoglou e Rafael Leao.

Al termine del match il tecnico dei rossoneri è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, esprimendo tutta la sua soddisfazione per la vittoria ottenuta:

“La cosa importante era giocare bene e vincere, noi potevamo pensare solo a noi. Il risultato di chi ci sta davanti è determinante. Abbiamo vinto una partita che potevamo chiudere anche prima, ma abbiamo fatto bene. Sempre più il Milan? Si, siamo squadra. Abbiamo la fiducia dei risultati, anche con squadre forti, che ci hanno aiutati. Ibrahimovic? Ibra è stato determinante per la nostra crescita e la sua condizione sta migliorando. Sta dimostrando di essere determinante. Ci sono le condizioni per andare avanti a livello tecnico. Sul lato economico, io posso fare poco. Lui mi dice che si trova bene, che è contento e lo dimostra col lavoro che fa tutti i giorni. Rebic? E’ stato tolto sia per le scintille con Ramirez sia perché salterà il Cagliari. Ho voluto dare minuti a Leao, che non ne ha avuto molti. Non era il caso di mettere in rischio la gara con un’eventuale seconda ammonizione. Se non dovessimo fare i preliminari, sarà un vantaggio. Da domenica, i ragazzi avranno tre settimane di riposo. Non fare i preliminari ci potrebbe permettere di riprendere bene. Se li dovremo fare, giocheremo subito nei primi 20-25 giorni ben sei partite. Sarebbe un inizio faticoso, ma ho ragazzi giovani e di giusta mentalità. Non sono preoccupato se dovessero esserci più impegni. Non dovremo puntare ad una competizione piuttosto che un’altra. La società sta puntando sulla continuità e credo che qualche miglioria si possa avere. Ma penso che non abbiamo bisogno di tanti interventi, ma ci sono situazioni che vanno affrontate. Dobbiamo finire bene“.