Sampdoria-Milan, Pioli: “Europa League? Non dipende solo da noi”. E sul futuro di Ibra, Romagnoli e Calhanoglu…

Un giorno e sarà Sampdoria-Milan, match valido per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A.

“Le partite vanno giocate. Affronteremo un avversario che sta bene fisicamente come noi e la squadra gioca serena. Ranieri ha fatto un ottimo lavoro. Le valutazioni precise sulla nostra stagione le faremo lunedì prossimo”. Lo ha detto Stefano Pioli. Il tecnico del Milan è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida in programma mercoledì pomeriggio allo Stadio “Luigi Ferraris” (fischio d’inizio alle ore 19.30): oggetto di discussione, anche la possibile qualificazione della compagine rossonera in Europa League.

“Europa League? Purtroppo non dipende solo da noi ma dobbiamo lottare fino alla fine. Noi dobbiamo crederci e fare più punti possibili, poi vedremo cosa farà la Roma. Abbiamo accorciato le distanze. Siamo concentrati sulla partita. Vogliamo giocare il meglio possibile. Zlatan ha migliorato tante cose: dal punto di vista del gioco, ci ha dato soluzioni che non avevamo, è importante sia a livello fisico che tecnico. Crea tanti spazi, anche ai compagni. E anche dal punto di vista della personalità e del carattere è stato sicuramente decisivo. Il futuro di Ibra, Romagnoli e Calhanoglu? Il club vuole mettere in chiaro le cose il prima possibile. La prossima settimana sarà decisiva. Noi siamo tutti dalla parte del Milan”, ha proseguito.

“La nuova maglia del Milan 20/21? L’ho vista ieri e indossata è molto bella. Richiama la storia del club e della città. La metteremo nell’ultima sfida con il Cagliari, spero che ci riporti ai successi del passato. Se l’accesso ai preliminari cambierà la programmazione della squadra? La data del raduno resterà la stessa, cambierà il nostro mese di settembre. Se faremo bene i turni preliminari sarà un mese molto impegnativo. Ci siamo allenati a giocare tanto, in caso di preliminari ci faremo trovare pronti”. E sugli infortuni: “Castillejo e Paquetà saranno a disposizione. Non ci saranno Conti e Romagnoli, ma arriviamo bene alla partita di domani”, ha concluso Pioli.