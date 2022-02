Salernitana-Milan, Pioli: “Primo posto? Classifica non veritiera. In Champions…”

Le dichiarazioni di Stefano Pioli, tecnico del Milan, alla vigilia della sfida esterna contro la Salernitana, valida per ventiseiesima giornata di Serie A

Il Milan prosegue il suo momento positivo con due vittorie consecutive, che hanno portato la compagine di Pioli al primo posto in classifica. L'Inter, seconda in graduatoria, deve però recuperare la gara contro il Bologna, su questo si sofferma il tecnico rossonero, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Salernitana, in programma sabato 19 febbraio alle 20:45. Di seguito le dichiarazioni di Stefano Pioli:

"La classifica non è ancora veritiera, mancano i recuperi di Inter e Atalanta. Non siamo concentrati sul primo posto, ma sul dare continuità alle nostre prestazioni. La pressione c'è ed è un privilegio averla perché significa che siamo saliti di livello. La squadra è pronta a reggerla. Salernitana? Ci sono più incognite del solito visto che hanno cambiato allenatore, è una squadra diversa da quella che abbiamo affrontato, dovremo essere attenti e concentrati. Sono preoccupato, come ogni pre partita. Dal derby abbiamo capito che se giochiamo con continuità, e stiamo dentro la partita con la nostra qualità, abbiamo le carte in regola per vincere. Questa è una consapevolezza che la squadra deve avere. Oggi siamo molto più forti di quando abbiamo affrontato la prima partita del girone di Champions, mi sarebbe piaciuto affrontare adesso certi tipi di impegni, ma dobbiamo crescere tanto e lo stiamo facendo. È importante tornare a giocare anche il prossimo anno in Champions".