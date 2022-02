Salernitana-Milan, Pioli: “2-2 deludente, noi troppo frenetici. Leao? Penalizzato…”

Finisce 2-2 il match dell'"Arechi" tra Salernitana e Milan. A termine della sfida valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A, il tecnico della squadra rossonera, Stefano Pioli, ha analizzato il pari esterno della sua formazione

"Ibrahimovic? Lasciamo stare Zlatan perché la squadra ha fatto bene con e senza di lui. Oggi non ha fatto bene a livello tecnico e di scelte, non siamo stati puliti nelle giocate. C’erano gli spazi per fare male, e poi abbiamo commesso delle ingenuità pagate a caro prezzo. Se mi aspettavo una Salernitana così e un Milan così? Siamo partiti bene, poi ci voleva più lucidità. Siamo stati troppo frenetici e abbiamo avuto l’occasione per tornare in vantaggio: non ci siamo riusciti, così è diventato tutto più difficile. Quando non giochiamo da Milan sappiamo quali sono le difficoltà. Più arrabbiato o più deluso? Non è questione di essere arrabbiati o delusi. Siamo delusi perché non siamo riusciti a giocare la miglior partita. La nota positiva, rispetto alla gara con lo Spezia? Beh con lo Spezia ci hanno fatto gol quando la partita era impossibile da riprendere. Detto questo, è chiaro che siamo delusi. Di solito quando la approcci male vuol dire che non l’hai preparata bene. Invece l’abbiamo approcciata bene, poi abbiamo commesso tanti errori: questa frenesia ci ha portato a giocare in modo diverso dal solito. Leao? L’ho richiamato perché veniva troppo incontro per giocare palla addosso. Poi è inevitabile che da uno così talentoso ci si aspetta giocate vincenti, però la prestazione della squadra penalizza anche i singoli. Forse anche lui non era in serata buona, però voglio vedere se avesse fatto gol in rovesciata. Purtroppo non è stata la miglior serata, noi dobbiamo giocare pulito, semplice, veloce: quando non ci riusciamo andiamo in difficoltà".