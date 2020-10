Roma, Kumbulla fa mea culpa: “Commesso un errore evitabile, ma adesso voglio aiutare la squadra. La Serie A…”

A “San Siro” il match Milan-Roma è terminato con un pareggio.

Milan-Roma, Pioli: “I giocatori non erano soddisfatti. Ecco cosa penso su Tatarusanu e sul Coronavirus”

I giallorossi guidati da Paulo Fonseca per tre volte sono riusciti a riprendere il risultato con i gol di Dzeko, Veretout e Kumbulla. “Le palle che vengono dentro l’area sono molto interessanti ed è più semplice segnare da calcio d’angolo“, ha detto proprio Kumbulla, commentando il pari ottenuto sul campo dei rossoneri

Il difensore della Roma, in prestito dal Verona dentro il club sta crescendo e sta integrandosi: “Posso migliorare molto e in tutto. Ho fatto un errore che avrei potuto evitare ma poi ho rimediato segnando. Mi sto integrando bene grazie ai miei compagni. Ho sempre avuto il vizio del gol, anche se negli ultimi anni ho faticato un po’ di più“. Da quando gioca in Serie A: “La mia vita ha preso un’accelerazione evidente, grazie al Verona che mi ha dato fiducia. Quest’anno sono migliorato tantissimo e adesso alla Roma spero di aiutare la squadra“.

Milan-Roma, Fonseca: “Oggi volevo vincere. Sui rigori? Vi dico la mia”