Parma-Milan, Pioli: “L’importante era vincere. Rinnovo Donnarumma? Ho un consiglio per lui”

Il Milan esce vittorioso dalla sfida esterna del Tardini contro il Parma.

Milan, Donadoni esalta Ibrahimovic: “Zlatan un campione di personalità, i rossoneri hanno stupito tutti”

I rossoneri si impongono per 3-1, in una partita non scontata, complicatasi ulteriormente dopo l’espulsione di Zlatan Ibrahimovic per proteste. Un successo fondamentale, che permette al Milan di trovare 3 punti importanti nella lotta alla qualificazione per la prossima Champions League. Al termine del match, il tecnico Stefano Pioli ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, in cui ha analizzato l’incontro.

L’ex tecnico della Lazio si è detto soddisfatto per il risultato, anche se i suoi ragazzi si sono complicati la vita: “Mi è piaciuto l’approccio visto da parte dei ragazzi e dopo la partita contro la Sampdoria serviva una reazione. Ci siamo incasinati la partita, ma era importante vincere. Quel che conta è la media punti perché dobbiamo tornare in Champions League. Quello è l’obiettivo e per quello la partita di oggi era importanti. Ora pensiamo al Genoa”.

Il rinnovo di Donnarumma è uno dei temi più caldi nell’ambiente rossonero, Pioli ci tiene a dare un consiglio al portiere della nazionale: “A Gigio consiglierei di rimanere al Milan perché è un top club in tutto e per tutto. I miei giocatori sono dei combattenti che non sono ancora vincenti ma che stanno combattendo per diventarlo”.