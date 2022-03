Palermo, Rinaudo: “A Napoli ho vissuto grandi emozioni. Quel 2-2 contro il Milan…”

Leandro Rinaudo, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, sul suo emozionante trascorso in maglia partenopea.

"Il 2-2 con il Milan è una di quelle che ricordo con più piacere. Il 2-2 sotto la curva B il terreno tremava, se durava il tre minuti potevamo vincerla con quel trasporto che c'era. Da palermitano ti dico che le sensazioni provate a Napoli non le ho provate da nessun'altra parte, quando prendi palla a 70 metri dalla porta i napoletani ti inizio a spingere verso la porta, da altre parti devi arrivare in area per sentire qualcosa."