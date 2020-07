Napoli-Milan, Pioli: “Gara difficilissima, ma vogliamo spingere. Leao? Si toglierà grandi soddisfazioni”

Parla Stefano Pioli.

Il Milan, reduce dalle vittorie contro Lazio e Juventus, sta vivendo un momento d’oro. Domani sera, ad attenderlo, ci sarà tuttavia un’altra delle big: il Napoli, che nelle ultime due gare ha battuto Genoa e Roma. Uno scontro diretto importante per il sesto posto della classifica, dato che gli azzurri sono a +3 sul club di via Aldo Rossi.

Il tecnico rossonero, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match, ha commentato il periodo positivo dei suoi: “Prima del lockdown non erano mancate le occasioni per segnare ma la capacità di concretizzare queste occasioni, siamo stati più precisi, migliori nelle scelte e più determinati, più bravi nelle conclusioni. E’ un dato significativo e importante. Che il centrocampo sia un reparto molto importante sicuramente sì, le prestazioni di Bennacer e Kessie sono di ottimo livello. Ci stanno dando delle ottime prestazioni. Leao ha un grande talento, è innato, però va coltivato e migliorato, sono felice di ciò che sta facendo Rafa, sta dando un apporto importante alla squadra. Non è importante il minutaggio, ma la qualità del minutaggio. Continuando così Leao si toglierà delle soddisfazioni. Tutti meritano, ho tanti giocatori e posso fare diverse scelte. L’importante è che i giocatori stiano bene e sono pronto, perchè quando vengono chiamati in causa sono utili alla squadra”.

E sul testa a testa con il Napoli: “Abbiamo ripreso bene dopo la pausa ma abbiamo preso solo 1 punto al Napoli perchè anche loro stanno andando bene. Sfidiamo una squadra forte ma lo facciamo con convinzione e determinazione. C’è da spingere e lo faremo fino ad agosto. Nessuno dei miei giocatori sta pensando al 3 agosto ma alla partita col Napoli. Duello con la Roma? Probabile, se finissimo il campionato pre covid eravamo settimi in classifica, ora siamo ancora settimi, nè io e nè i miei giocatori saremmo contenti di chiudere la stagione al settimo posto. La Roma è vicina, l’abbiamo battuta ma ora vogliamo più punti per chiudere meglio la classifica. Il mio arrivo è capitato ad ottobre, non abbiamo avuto la continuità giusta ma perchè serviva costruire un modo di giocare ed entrare in testa ai giocatori, serviva tempo. Ora dobbiamo finire bene il campionato. Domani abbiamo una gara importante con il Napoli e sarà difficilissima, con un allenatore che ha dato la giusta mentalità, affrontiamo una squadra che sta molto bene”.

Infine, una battuta sul suo futuro: “Non lo so, se il club ha già deciso. Non è una mia preoccupazione, l’unica cosa a cui pensiamo è fare bene. Qui a Milanello stiamo bene e lavoriamo tanto, raccogliamo i frutti di un lavoro iniziato ad ottobre. Poi chi dovrà prendere decisioni le prenderà. Siamo dei professionisti, viviamo di passioni per il nostro lavoro e ognuno vive con delle ambizioni personali”.