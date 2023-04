Napoli-Milan 0-4: notte da sogno per Pioli al “Maradona”. Top Leao e Brahim Diaz

Una notte da sogno. Il Milan recita da protagonista assoluto al Diego Armando Maradona e ruba la scena al Napoli. La compagine di Pioli veste l’abito delle grandi occasioni, sfodera una prestazione sontuosa, conquistando un successo nitido e di grande prestigio. La formazione rossonera non ha soltanto battuto la capolista. Per trenta minuti del primo tempo e trenta del secondo l’ha dominata su tutti i fronti. Sul piano strategico, della personalità, del ritmo e della qualità. Impreziosendo il consueto patrimonio di equilibrio ed organizzazione con una grande dose di audacia. Mix perfetto che ha indirizzato una prova di sorprendente autorevolezza, caratterizzata dallo sviluppo di giocate propositive, entusiasmanti per coralità e qualità tecnica. Su tutte, prendono la scena quelle di Brahim Diaz, autore dell’assist del gol di Leao e marcatore nella situazione di raddoppio. Con sterzate ed intuizioni da vero talento funambolico.