Monza-Milan, Pioli: “Modulo? Domani ancora 3-4-2-1. Ibrahimovic migliora…”

Dopo l'importante vittoria in Champions League contro il Tottenham , il Milan torna in campo in Serie A . Nella 23a giornata i rossoneri saranno ospiti del Monza all'U-Power Stadium, match in programma domani 18 febbraio alle 18. La compagine di Stefano Pioli è tornata a vincere in campionato, alla scorsa contro il Torino , dopo tre sconfitte consecutive. Il tecnico rossonero ha presentato il match contro i brianzoli in conferenza stampa, di seguito le sue dichiarazioni:

"Nuovo modulo? Stiamo facendo bene, ma possiamo cambiare senza problemi. Dipende da come vedrò la squadra. Mi piace il fatto di poter giocare con più moduli. Non so quanto andremo avanti così, domani sicuramente continueremo su questa strada. Mi piace il fatto di poter giocare con più moduli, domani continueremo col 3-4-2-1. Ibrahimovic? La sua condizione sta migliorando. Anche domani sarà a disposizione. Monza? Vanno fatti i complimenti a Palladino per il lavoro che sta facendo. Dovremo stare attenti domani. All'andata il risultato è stato largo, ma per stata una gara difficile. Noi dobbiamo giocare con fiducia: è un'occasione che va sfruttata e per fare tanti punti. Massimo rispetto per una squadra che gioca bene".