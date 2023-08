Monza-Milan 6-7 (d.c.r): il primo Trofeo Silvio Berlusconi va ai rossoneri

A poco più di due mesi dalla scomparsa di Silvio Berlusconi, Monza e Milan si sfidano in un match che onorerà la memoria del "Cavaliere". Si tratta del trofeo "Silvio Berlusconi" , in memoria del loro ex presidente.

La prima grande occasione del match è per il Monza: serve uno strepitoso Maignan per evitare il vantaggio brianzolo, prima su Maric poi su Pessina. Alla mezz'ora però ecco che i rossoneri passano avanti. Calcio di rigore per il Milan, sul dischetto si presenta Pulisic che si fa ipnotizzare da Di Gregorio ma insacca nella ribattuta. Il vantaggio dura solo due minuti, a firmare il pari per il Monza ci pensa Colpani. Grande incursione di Carlos Augusto per il compagno che fredda Maignan. Il primo tempo termina con una rasoiata di Theo Hernandez che fischia a pochi cetimentri dal palo difeso da Di Gregorio.