Milan, Zoff: “Donnarumma? La sua permanenza dipende dalla Champions League”

Queste le dichiarazioni di Dino Zoff, ex storico portiere della Juventus e della Nazionale italiana intervenuto in merito al futuro di Donnarumma e sulla sua permanenza al Milan. Leader imprescindibile della retroguardia e estremo difensore dall’assoluta affidabilità, il giovane classe ’99 ha sin da subito dimostrato il suo attaccamento alla casacca rossonera. Nonostante questo, però, diverse le voci che vedrebbero il suo futuro lontano da Milanello, con diversi top club pronti a sborsare diversi milioni di euro per portarsi a casa uno dei portieri più forti del prossimo decennio.

In un’intervista esclusiva concessa ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Zoff ha spiegato le molteplici motivazioni che, a detta sua, dovrebbero spingere il numero 99 rossonero verso la permanenza in quel di Milano. Di seguito le sue dichiarazioni: “Donnarumma è un grandissimo portiere, ha qualità straordinarie. Non credo di fare la morale dicendo che al posto suo non mi farei problemi di ingaggio. È giovane e gioca in una grande squadra, non penso gli serva altro. Credo che la decisione finale spetti a lui – ha proseguito Zoff – e qualora il Milan non raggiungesse la Champions League se ne potrebbe parlare. Sarebbe uno scenario diverso, anche se i ragazzi devono iniziare a prendersi le responsabilità delle proprie scelte. Lui ha grandissime potenzialità ma i miglioramenti dipenderanno solo da lui”.

Chiosa finale di Zoff rispetto all’evoluzione del panorama calcistico europeo negli ultimi anni e sulla partecipazione della Juventus alla Superlega:”Il livello medio dei giocatori è molto più alto tecnicamente. Si fanno male più spesso, ma tecnicamente sono superiori. Mancano però i picchi, i campioni di una volta. Per quanto riguarda Donnarumma, credo abbia tutte le carte in regola per diventare sempre più forte. È giovane e ha il mondo aperto, può fare tutto. Superlega? Sarebbe molto strano non vedere la Juventus in Champions, ma credo che alla fine ce la farà. Ha più qualità delle altre secondo me. Se dovesse entrare nelle prime quattro sarebbe giusto riconfermare Pirlo”.

