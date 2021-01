Milan, Zaccheroni: “A parte Ibrahimovic in pochi hanno vinto, questo dà fame ai giovani di Pioli. Maldini? L’uomo in più”

Parola ad Alberto Zaccheroni.

L’allenatore romagnolo ex tecnico rossonero, è stato raggiunto dai microfoni di “Milan TV”, dove ha rilasciato un’intervista nella quale ha raccontato l’impresa compiuta dal suo Milan, che nella stagione 1998-99 (l’anno del centenario rossonero), trionfò contro ogni pronostico in campionato, recuperando 7 punti in 7 giornate alla Lazio. Durante l’intervista, Alberto Zaccheroni non ha risparmiato opinioni sull’attuale situazione della società di via Aldo Rossi, 8.

L’ex tecnico rossonero, dopo gli immancabili parallelismi con la sua gestione, ha parlato del Milan di oggi. Parola di colui che sa come si vince uno scudetto da sfavorito e in maniera al limite del miracoloso. Ecco alcuni passaggi dell’intervista rilasciata.

“I giovani hanno tanta benzina, per loro è l’occasione della vita. Il mio Milan arrivò con pazienza al rush finale, loro sono già primi. Oggi, a parte Ibrahimovic in pochi hanno vinto, il mio Milan era pieno di campioni che avevano già vinto. Forse è questo che rende il Milan di Pioli così affamato. Pioli ha catturato il gruppo, sennò non avrebbe reso così tanto, c’è solo da fargli i complimenti. La figura di Maldini? Paolo è l’uomo in più: ha sempre la parola giusta, compatta il gruppo e ha la mentalità vincente” – questo è quanto dichiarato dall’ex tecnico rossonero, Alberto Zaccheroni.