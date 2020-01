Milan-Udinese, Rebic: “Sono soddisfatto. Ibrahimovic? Lui e Kjaer hanno portato personalità”

La giornata di Ante Rebic.

Sul campo di San Siro è andata in scena la sfida tra il Milan e l’Udinese, valida per la ventesima giornata di Serie A. Gli ospiti avevano aperto le marcature grazie al gol di Larsen, ribaltato dai gol di Rebic e Theo Hernandez: dopo il pareggio realizzato da Lasagna, i rossoneri hanno trovati i tre punti con la doppietta dell’esterno croato, che ha conquistato i suoi tifosi regalando tre punti importantissimi per scalare la classifica.

Al termine del match Rebic ha parlato ai microfoni di DAZN, esprimendo la sua grande gioia per i due gol realizzati: “Sono soddisfatto perché ho avuto la mia possibilità. Nelle ultime partite ho dimostrato cosa posso fare, ma la cosa più importante sono i tre punti, adesso dobbiamo guardare avanti. Abbiamo preso due o tre giocatori importanti, come Ibrahimovic, Kjaer e Begovic, che ci stanno aiutando molto sul piano della personalità. Ora si possono vedere i risultati. Non voglio dire nulla sui nostri obiettivi, dobbiamo pensare di partita in partita, cercando di fare più punti possibili“.