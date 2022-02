Milan-Udinese, probabili formazioni: Pioli con Kessiè, Pereyra in campo dal 1′

Milan e Udinese si affronteranno alle 18:50 al "Giuseppe Meazza", nel match valido per la ventisettesima giornata di Serie A

Appuntamento stasera alle 18:50 al "Giuseppe Meazza" dove, Milan e Udinese, si affronteranno nel match valido per la ventisettesima giornata di Serie A. Inizialmente prevista per le 18:45, la gara è stata posticipata di 5 minuti come forma di protesta contro la guerra in Ucraina. I rossoneri, primi a +2 da Inter e Napoli, scenderanno in campo con il coltello tra i denti con l'obiettivo di riscattare il deludente pareggio di Salerno. Situazione sicuramente diversa per i friulani, a soli tre punti dal terzultimo posto, seppur con due match ancora da recuperare. L'anticipo tra Milan e Udinese, sarà visibile in esclusiva ed in diretta su DAZN.