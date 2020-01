Milan-Udinese, Pioli: “Ibrahimovic una manna dal cielo, tutto sulle condizioni di Donnarumma. Suso e Paquetá…”

“La squadra sta lavorando, stiamo trovando gli equilibri”.

Ha esordito così Stefano Pioli, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Udinese, in programma domenica pomeriggio a “San Siro” (fischio d’inizio alle ore 12.30). Fra i temi trattati dal coach originario di Parma, anche il momento della compagine rossonera, reduce da due vittorie di fila conquistate in campionato e in Coppa Italia rispettivamente contro Cagliari e Spal. Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Ora stiamo provando un sistema diverso, ma sono tutti attivi. Dobbiamo avere la consapevolezza che la squadra può fare meglio. Non subire gol è importante. I nostri tifosi ci stanno dando un sostegno incredibile. Noi dobbiamo dare tanto per avere tanto dai tifosi. Inizia il girone di ritorno e dobbiamo fare meglio di quello di andata. Il Milan è guarito? Noi dobbiamo migliorare il trend, fare più punti nel girone di ritorno. A partire da domani. L’Udinese con Gotti sta facendo molto bene e hanno un’ottima media punti. Sono fisici e difficili da superare. Dovremo essere molto equilibrati. Noi dobbiamo fare più punti possibili. Giocheremo 4 delle prossime 5 partite a San Siro, Coppa compresa. È un periodo non decisivo ma importante. Sugli infortunati speravo di recuperare qualche giocatore in più. Siamo un po’ in emergenza, ma quelli che ci sono sono motivati”, ha spiegato Pioli.

SINGOLI – “Castillejo ora è un titolare? Castillejo deve trovare continuità e sfruttare le occasioni. Come sta Donnarumma? È convocato, credo possa giocare. Se consiglierei a Suso di tentare di riscattarsi altrove? Io credo in Suso, è un giocatore che può essere importante. Le critiche devono stimolarci, vanno affrontate con determinazione e carattere. Molti tifosi hanno chiesto a Paquetá di restare? Paquetá è un ottimo giocatore, non può essere soddisfatto come tutti quelli che non sono titolari. Non posso chiedergli gli stessi movimenti di Castillejo. Ma è un ottimo giocatore. Calhanoglu ha avuto un risentimento muscolare, non ha recuperato completamento ed è meglio non rischiare. Begovic secondo o terzo portiere? E’ stato preso come secondo portiere. Antonio Donnarumma si è fatto trovare pronto quando è stato chiamato in causa”.

IBRAHIMOVIC – “Ibra sta dimostrando di non essere una figurina. Sta dimostrando di essere un valore aggiunto in campo e non solo, dentro lo spogliatoio. Avere Ibra è una manna dal cielo, vuole vincere anche il torello in allenamento, fa il torello “incazzato”, fa un torello di qualità e si arrabbia quando non si fa un allenamento di qualità. Il livello degli allenamenti si è innalzato. Giochi la domenica come ti sei allenato durante la settimana. Zlatan comunque sta bene, deve solo giocare con continuità. C’erano molte cose da migliorare. L’arrivo di Ibra ci sta dando una mano, ma tutta la squadra è cresciuta. Dobbiamo sfruttare questo momento positivo”, ha concluso il coach ex Fiorentina.