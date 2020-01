Milan-Udinese, Pioli: “I risultati danno fiducia, ci abbiamo messo anima e cuore. Ibra? Rispondo così”

Il Milan ritrova la vittoria casalinga superando per 3-2 l’Udinese.

Milan-Udinese, Rebic: “Sono soddisfatto. Ibrahimovic? Lui e Kjaer hanno portato personalità”

Partita folle quella andata in scena a “San Siro” alle ore 12,30 con i rossoneri che hanno conquistato il secondo successo di fila grazie alla rete nel finale di Ante Rebic che ha siglato una doppietta. Il tecnico del “Diavolo”, Stefano Pioli, ai microfoni di Sky, ha analizzato la prestazione dei suoi che ha sofferto l’ottima interpretazione di gara dei friulani.

Serie A, Milan-Udinese 3-2: Rebic si prende i rossoneri, Pioli può sorridere

“Siamo partiti contratti, credo che anche l’Udinese a livello fisico stava meglio di noi, si è visto anche nelle seconde palle dove hanno avuto la meglio. Le mie scelte sono condizionate dagli infortuni, sono molto soddisfatto dalla prestazione dei miei giocatori, hanno messo il cuore e l’anima per vincere la partita. Sono contento per loro, abbiamo lavorato bene ma non riuscivamo a raccogliere quello che seminavamo. Adesso ci siamo riusciti e dobbiamo continuare così. Chiaro che abbiamo subito un gol che ci ha tolto lucidità e abbiamo perso le distanze. Loro coprivano molto bene gli spazi, e ripartivano in velocità. Nel primo tempo abbiamo fatto fatica ma abbiamo creato molte occasioni e tirato molto verso la porta, abbiamo fatto noi la partita. Abbiamo concesso qualcosa perché loro erano più brillanti di loro. I risultati danno fiducia e personalità, ce la siamo sempre giocata fino alla fine. Lo spirito c’è sempre stato, la partita con l’Atalanta non doveva succedere ma abbiamo reagito alla grande. Ibrahimovic? Ha dato spessore, convinzione e consapevolezza, era quello che ci serviva. Dobbiamo continuare così, ai miei giocatori ho chiesto una settimana perfetta e me l’hanno data. Noi dobbiamo lavorare sempre con attenzione e personalità, abbiamo consapevolezza maggiore che possiamo segnare e vincere le partite. Abbiamo rischiato qualcosa, abbiamo concesso tanto e questo non va bene. Quando vincevamo la seconda palla abbiamo messo in difficoltà l’Udinese. Grazie a Donnarumma, ci ha dato un aiuto importante”.