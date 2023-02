Milan-Tottenham, Maldini: “Momento complicato ma vogliamo giocarcela. Leao…”

Torna in campo la Champions League con l'andata degli ottavi di finale. La prima italiana a scendere in campo è il Milan , che a San Siro ospita il Tottenham di Antonio Conte . Periodo negativo in campionato per la compagine di Stefano Pioli, che ha iniziato il nuovo anno con un trend decisamente basso. La Champions League è l'occasione per i rossoneri di risollevare il morale. Pochi minuti prima del fischio d'inizio del match, Paolo Maldini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Di seguito le dichiarazioni del direttore dell'area tecnica del Milan:

"Cerco di dare il mio contributo per tutto quello che ho vissuto con quella maglia. Non so cosa accadrà basterà stasera, il livello è molto alto, questo è chiaro. Noi ci arriviamo dopo tanto tempo, in un periodo di non grande forma e non grande condizione: è un momento complicato, ma ci giochiamo tanto. Ci teniamo, ma sarà una partita delicata. Vogliamo tenere aperto il risultato per giocarcela poi là. Pranzo con Cardinale? Abbiamo parlato della situazione in generale, piiù che altro abbiamo parlato di questa partita. Mi ha chiesto come la vedessi e io gli ho detto: 'Più o meno come quella cl Torino'. Rinnovi Leao e Giroud? In questo momento parlare di rinnovi è riduttivo. I giocatori devono concentrarsi su una competizione veramente importante per la quale abbiamo lottato 3-4 anni per esserci"