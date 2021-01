Milan-Torino, Leao: “Nostra mentalità vincente, abbiamo risposto al ko con la Juventus. Io punta centrale? Rispondo così”

E’ terminato 2-0 il match tra Milan e Torino

Rafael Leao sempre più protagonista in maglia rossonera. L’attaccante portoghese ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della gara contro il Torino vinta 2-0. Queste le parole del classe’99.

“Abbiamo perso l’ultima partita contro una squadra di qualità come la Juventus, la nostra mentalità è sempre quella di giocare per vincere e oggi abbiamo dato le risposte giuste. Oggi ho aiutato a portare a casa i tre punti con un gol, questa è la cosa più importante. Se mi trovo bene da punta centrale? La cosa fondamentale è dare il massimo per la squadra indipendentemente dal ruolo. Giocando da punta centrale ho più possibilità per attaccare la profondità e far male” – queste le dichiarazioni nel post gara di Milan–Torino, dell’attaccante rossonero, Rafael Leao.