Milan, Tomori: “Nuovi acquisti integrati bene. Carico per la prossima stagione”

Le parole del difensore rossonero, Fikayo Tomori, al termine dell'amichevole tra Valencia e Milan

"Peccato non essere riusciti a vincere ai rigori, ma l'obiettivo del pre campionato è entrare in forma. Abbiamo giocato contro una buona squadra ed è bello vedere i tifosi di nuovo allo stadio. Stiamo bene, non ci sono stati infortuni ed è positivo. Sabato ci aspetta il Real Madrid, è una gara difficile ma sarà un'altra opportunità per trovare il ritmo di gara. Io sto bene, sono rimasto in forma. Sono pronto per la nuova stagione, sono carico. Giocherò la mia prima stagione per intero e sono felice, tutti lo sono. Sto davvero bene, speriamo di continuare così".