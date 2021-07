Milan, Tomori: “Accolto benissimo, qui come a casa. Giroud? È un grande attaccante”

Acquistato a titolo definitivo dal Chelsea, il difensore centrale britannico è adesso pronto ad una nuova stagione con indosso i colori rossoneri. Ecco le sue parole in merito all'annata sportiva che verrà

Fikayo Tomori a 360° sulla sua esperienza al Milan.

Arrivato in punta di piedi nel corso del mercato di gennaio, il difensore britannico a stupito tutto l'ambiente rossonero a suon di prestazioni estremamente positive. Scalzato rapidamente Romagnoli dalle gerarchie di Stefano Pioli, l'ex Chelsea si è dimostrato tassello affidabile e insostituibile all'interno del mosaico tattico rossonero. Uno dei protagonisti della cavalcata che, a fine stagione, ha riportato il club milanista in Champions League e al secondo posto della Serie A. In un'intervista esclusiva rilasciata ai microfoni del Corriere della Sera, il difensore ha parlato del suo primo anno al Milan e degli obiettivi stagionali prefissati in vista della prossima stagione.

Ecco le sue parole, incentrate anche sul dualismo offensivo tra Ibrahimovic e Giroud, neo acquisto rossonero che Tomori ritroverà dopo l'esperienza al Chelsea: "Mi hanno subito accolto tutti benissimo, fin dal primo giorno. Grande società, strutture eccezionali. C’è tutto per crescere e per vincere. Un sogno. Nessun peso, è una grande soddisfazione sentire questa fiducia attorno a me. Tutti mi stanno aiutando. L’ho capito subito: il Milan è il posto giusto per me".

"Obiettivi? Nulla è impossibile, si gioca sempre per vincere. Noi siamo una squadra giovane, stiamo crescendo, ma il secondo posto della stagione scorsa dice che siamo sulla strada giusta. Dobbiamo andare avanti così, step by step, passo dopo passo. Ibra è un leader vero, capace di farti tirare fuori il meglio anche solo con una parola, uno sguardo. Un fuoriclasse. Giroud è una persona molto gentile oltre che un grande attaccante. Ha un’esperienza immensa, ha giocato in grandi squadre segnando sempre molto e soprattutto vincendo molto. Ci aiuterà".