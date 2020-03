Milan, Theo Hernandez si racconta: “Giocare con mio fratello sarebbe un sogno. Kakà, Dinho e Maldini tre leggende”

Theo Hernandez si racconta.

L’esterno mancino del Milan, attraverso instagram, ha risposto alle domande rivoltegli dai tifosi rossoneri sulla stagione vissuta finora con la nuova maglia.

“Come sarebbe giocare con tuo fratello nello stesso club, magari nel Milan? Sarebbe un sogno, lo abbiamo fatto nelle giovanili, eravamo dei ragazzini e spero in futuro di giocare ancora insieme. Se sarà nel Milan, ancora meglio. In questi giorni sono qui a casa, tranquillo. Speriamo passi tutto in fretta e di poter tornare ad allenarci e a giocare, che è ciò che più ci piace. Quello che mi piace più di Milano è soprattutto San Siro. A parte lo stadio mi piace molto la moda, quindi via Montenapoleone. Sono ancora giovane e ho molto da imparare, ma soprattutto voglio migliorare nella fase difensiva, dove ho più difficoltà, ma miglioro giorno dopo giorno. Non sto studiando l’italiano ed è difficile impararlo perché in squadra ci sono tanti ragazzi che parlano lo spagnolo. Però l’italiano lo capisco bene e presto lo parlerò anche. Le 3 leggende più grandi della storia del Milan sono Ronaldinho, Kaká e Maldini”.