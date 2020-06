Milan, tegola Musacchio: il difensore sarà operato alla caviglia. Il comunicato

Cattive notizie per il Milan.

Tegola per il club rossonero che perde Mateo Musacchio il quale, in occasione della semifinale di Coppa Italia poi persa contro, era rimasto in panchina a causa di un problema accusato alla caviglia. Una brutta notizia per Stefano Pioli che, in vista della ripresa di Serie A non potrà contare sul difensore, che dovrà essere operato nei prossimi giorni. A darne notizia è il Milan, attraverso un comunicato diramato tramite i propri canali ufficiali.

“AC Milan comunica che Mateo Musacchio dovrà sottoporsi ad un intervento in artroscopia alla caviglia sinistra. L’operazione verrà eseguita dal professor Ramon Cugat la prossima settimana a Barcellona”.