Milan, tegola Castillejo: lesione muscolare e possibile lungo stop. Dettagli e tempi di recupero

Tegola per il Milan.

Cattive notizie per il “Diavolo” che, in occasione dei big match contro Lazio, Juventus e Napoli, sarà costretto a fare i conti con un assenza importante: quella di Samuel Castillejo. L’esterno spagnolo, infortunatosi durante la sfida contro la Spal, è stato sottoposto questa mattina ad indagini strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo bicipite femorale destro. A comunicarlo è stato lo stesso Milan attraverso una nota diffusa proprio questa mattina in cui, viene inoltre reso noto, il nuovo controllo tra 7 giorni a cui il numero 7 rossonero verrà sottoposto. Per Castillejo si teme uno stop di almeno due settimane, con la possibilità – se pur tutta da accertare – che il campionato per lo spagnolo possa essere anche già terminato qui.