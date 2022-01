Milan-Spezia, Pioli: “Arbitro? Ha sbagliato ed è andata così, ci ha chiesto scusa”

Le dichiarazioni di Stefano Pioli, tecnico del Milan, dopo la sconfitta rimediata a San Siro contro lo Spezia

Il Milan perde clamorosamente in casa contro lo Spezia. I rossoneri sprecano un'occasione con Theo Hernandez nel primo tempo, lo spagnolo calcia fuori un rigore concesso dall'arbitro Serra. Allo scadere della prima frazione i rossoneri passano in vantaggio con Leao, ma nella ripresa non riescono a chiudere la gara. Lo Spezia prima pareggia con Agudelo, poi nel recupero siglano il gol del vantaggio con Gyasi. Ad intervallare i due episodi c'è però l'errore grave del direttore di gara, che annulla la rete di Messias fischiando un fallo commesso proprio un secondo prima che l'ex Crotone battesse Provedel.