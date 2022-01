Milan-Spezia, le formazioni ufficiali: Krunic al posto di Tonali. Motta non cambia

Milan e Spezia si sfideranno alle 18.30 allo Stadio Meazza in San Siro. I rossoneri di Pioli vogliono vincere per scavalcare provvisoriamente l'Inter in testa alla classifica, ma lo Spezia è a caccia di punti salvezza. le formazioni ufficiali

Tra poco meno di un'ora sarà Milan-Spezia, posticipo della 22ª giornata del campionato di Serie A. Il pareggio dell'Inter con l'Atalanta regala di fatto alla compagine guidata da Stefano Pioli l'opportunità di portarsi in testa alla classifica in solitaria: per farlo, i rossoneri dovranno necessariamente battere tra le mura amiche del Giuseppe Meazza lo Spezia di Thiago Motta che negli ultimi quattro incontri, ha collezionato un bottino di sette punti che permette al club ligure di mettersi la zona retrocessione a tre lunghezze di distanza e con una gara ancora da giocare. Di seguito le formazioni ufficiali del match di San Siro.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kalulu, Gabbia, Théo Hernandez; Bakayoko, Krunic; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic. A disp. Tatarusanu, Mirante, Calabria, Castillejo, Giroud, Rebic, Maldini, Messias, Di Gesù, Stanga. All. Pioli.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Bastoni, Kiwior, Maggiore; Gyasi, Manaj, Verde. A disp. Zoet, Zovko, Sala, Kovalenko, Hristov, Nzola, Ferrer, Antiste, Sher, Agudelo, Strelec, Bertola. All. Thiago Motta.

ARBITRO: Serra di Torino.

ASSISTENTI: Cipressa e Grossi.

IV UOMO: Sozza.

VAR: Doveri.

AVAR: Vivenzi.