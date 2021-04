Milan, sorpresa Mandzukic: il centravanti croato rinuncia allo stipendio di marzo. Le ultime

Mario Mandzukic è stato protagonista di un gesto inaspettato, che fa bene a tutto l’ambiente rossonero.

Il centravanti croato Mario Mandzukic, mai a disposizione del tecnico Stefano Pioli durante tutto il mese di marzo a causa di un infortunio, ha deciso di rinunciare alla mensilità dovuta, comunicandolo nelle ultime ore al Milan. Il gesto non è passato inosservato, tanto che, ai microfoni dell’ANSA, il presidente del club rossonero, Paolo Scaroni si è voluto complimentare con il centravanti croato. Di seguito le sue dichiarazioni.

“Un gesto d’eccezione che dimostra l’etica e la professionalità di Mario Mandzukic e il suo rispetto per il Milan. Il club avrà così la possibilità di sostenere ulteriormente la Fondazione Milan per progetti a favore di giovani in condizioni di fragilità socio-economica ed educativa, in cui lo sport è strumento di inclusione social”.

Mario Mandzukic dovrebbe a breve tornare ad allenarsi a pieno regime con tutto il gruppo e rientrare poi definitivamente in campo, con la speranza di recitare un ruolo chiave nella corsa alla Champions League del club rossonero in questo finale di stagione.

