Milan-Slavia Praga, le probabili formazioni: Pioli schiera Leao e Pulisic. C’è Zima

La preview e le probabili formazioni del match tra Milan e Slavia Praga, valido per l'andata degli ottavi di finale di Europa League.

⚽️ 7 marzo 2024 (modifica il 7 marzo 2024 | 14:31)

Quasi tutto pronto per Milan-Slavia Praga. Il match - valido per l'andata degli ottavi di finale di Europa League - è in programma oggi a San Siro e avrà inizio alle 21.00.

Il Milan ha conquistato il pass per gli ottavi dopo aver eliminato il Rennes, aggiudicandosi l'andata per 3-0 davanti al proprio pubblico. Nelle ultime dodici partite di campionato, la squadra di Stefano Pioli ha conquistato undici risultati utili. L'unica sconfitta del periodo recente risale al 18 febbraio nella gara persa per quattro a due contro il Monza di Raffaele Palladino. L'ex allenatore della Fiorentina si appresta ad affrontare lo Slavia Praga, per centrare i quarti di finale di Europa League, che mancano da troppo tempo in casa rossonera. Pioli schiererà la sua squadra con un 4-2-3-1 con il terzetto offensivo composto da Pulisic, Giroud e Leao. Nel ruolo di trequartista ancora spazio per Loftus-Cheek.

Lo Slavia Praga è reduce dal pareggio in campionato ottenuto contro lo Sparta Praga. Zima e compagni giocheranno questa partita europea dopo aver vinto il Gruppo G al cospetto di una squadra del calibro della Roma. In campionato la formazione di Jindrich Trpisovsky occupa la seconda posizione in classifica a ben quattro punti di distanza dalla vetta. Il tecnico ceco punterà su un 3-4-2-1 con Jurecka e Chytil alle spalle di Schranz.

PROBABILI FORMAZIONI — MILAN (4-2-3-1)- Maignan; Florenzi, Kjaer, Gabbia, T. Hernandez; Reijnders, Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All.: Pioli.

SLAVIA PRAGA (3-4-2-1)- Stanek; Zima, Holes, Vlcek; Doudera, Dorley, Masopust, Boril; Jurecka, Chytil, Schranz. All.: Trpisovsky.

DOVE VEDERE IL MATCH Milan-Slavia Praga, sfida in programma giovedì 7 marzo alle ore 21:00, sarà trasmessa in TV su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252), ma anche in live-streaming su Sky Go, NOW e DAZN.

