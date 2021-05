Milan, Shevchenko: “Sogno di allenare i rossoneri. Italia? Candidata alla vittoria dell’Europeo”

Andriy Shevchenko ha una speranza per il proprio futuro.

L’ex attaccante del Milan, attualmente commissario tecnico dell’Ucraina, è concentrato al massimo in vista dell’avvio dell’Europeo ma non dimenticare di pensare alle sue prossime avventure in panchina. L’ex campione rossonero, nel corso dell’intervista concessa a Radio Anch’io Sport in onda su Radio Rai, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

“Stiamo molto bene, il nostro ritiro è iniziato da un paio di giorni e stiamo lavorando per l’Europeo che è una grande vetrina per noi. Italia? Gli azzurri sono una grande squadra, di quelle che potrebbero vincere l’Europeo. Passare il turno sarebbe un grande successo per noi, vorrei evitare di incontrare l’Italia perché ha grande proposta di calcio e un allenatore molto bravo. L’Austria è una buona squadra, ma anche la Macedonia non è male. L’Olanda è la favorita ma non ci sono Nazionali facili da affrontare. Giocheremo sempre fuori casa, mentre l’Olanda avrà il suo pubblico allo stadio. Non avranno Van Dijk ma sono molto forti. L’Austria ha giocatori che giocano in squadre molto importanti. Allenare il Milan? È uno dei miei obiettivi ma ora sono concentrato sulla Nazionale. Abbiamo fatto un bellissimo progetto e vogliamo fare un buon risultato. Poi mi piacerebbe allenare una squadra di club, un altro step della mia carriera. Il Milan è sempre nel mio cuore e l’Italia è la mia seconda patria. Mi piacerebbe. Talenti ucraini? Mykolenko è giovane e ha grande qualità, si metterà in vetrina all’Europeo. Potrebbe giocare in Italia, ha fatto molto bene e se farà bene nella competizione attirerà gli occhi su di lui”.