Milan, senti Mirabelli: “Ibrahimovic a Sanremo? Messaggio sbagliato, non è un reality show”

Massimiliano Mirabelli sul “Derby della Madonnina”.

All’indomani della sfida Milan-Inter, andata in scena a San Siro, il noto dirigente che ha vissuto le sue esperienze manageriali su entrambe le sponde milanesi, è intervenuto ai microfoni del format radiofonico “Radio Sportiva” per analizzare le prestazioni offerte dalle due compagini, con la convincente vittoria degli uomini di Antonio Conte per 3-0. Questo il suo pensiero.

“L’Inter ha meritatamente vinto il derby, il Milan ci ha provato ma ha trovato di fronte un Handanovic straordinario. Ibrahimovic a Sanremo? Una roba da scapoli e ammogliati. Il Milan non è un ‘reality show’, è un messaggio sbagliatissimo all’interno di un gruppo, distrazioni che poi paghi”, sono state le sue parole.

