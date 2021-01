Milan, senti Eranio: ”I rossoneri potevano ottenere di più. Trattativa per Meitè? Ho la mia idea”

Parola a Stefano Eranio.

L’ex centrocampista del Milan, intervistato ai microfoni di ‘TuttoMercatoWeb’, ha detto la sua sulle prestazioni offerte fin qui dagli uomini di Stefano Pioli. I rossoneri, reduci dalla vittoria conquistata in campionato ai danni del Torino di Marco Giampaolo, capeggiano la classifica di Serie A con ben quaranta punti conquistati in 17 partite, mostrando una certa costanza in campo grazie anche al buon lavoro dell’allenatore. Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Dall’inizio del campionato sta andando forte e riesce a dare continuità nonostante i problemi del Covid-19 e gli infortuni. Pioli e la società hanno lavorato bene, c’è voglia di arrivare sempre al risultato pieno. Il tecnico ha trasmesso un modo di giocare assimilato da tutti. Tra l’altro il Milan in certe partite poteva ottenere anche di più”, ha spiegato.

Milan, la scaramanzia di Matteo Salvini: “Lo scudetto se lo giocano Inter e Juventus, la squadra di Pioli non può vincerlo”

IL RENDIMENTO DI LEAO – “Ha avuto modo di giocare poche volte nella sua posizione ideale. Quel che gli si chiede è di lavorare di più per la squadra e sulle corsie laterali dove è utilizzato, molte volte non riesce a farlo. Se dovesse migliorare anche in quello, è completo e può giocare in tutte le posizioni. Ora a mio parere il ruolo è ideale è quello di prima o seconda punta, anche se da seconda punta dovresti lavorare di più”, ha proseguito.

Prima pagina, Tuttosport: “3 sms al Milan, la Juve non molla! L’Inter si butta via”

MEITE’, IDEA DI MERCATO – “Sarebbe innanzitutto una pedina in più. Di questi tempi ce n’è bisogno anche per le tante partite in programma, ci vuole sempre una rosa ampia. E’ un ottimo giocatore e inserito in una situazione dove tutto funziona bene può essere importante”, ha concluso Eranio.