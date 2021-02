Milan, senti Costacurta: “I rossoneri fanno vedere grandi cose, la mia su Leao. Maldini un anno fa…”

La vittoria interna per 4-0 contro il Crotone di Giovanni Stroppa, consegna ancora una volta il primato in classifica al Milan.

Nonostante le tantissime assenze, i rossoneri continuano a fare della solidità del gruppo squadra l’arma vincente. Ai microfoni di “Sky Sport” sono piovuti tanti complimenti per gli uomini di Stefano Pioli, a partire da un ex d’eccellenza come Alessandro Costacurta. Di seguito le parole dell’ex difensore.

“Il Milan fa vedere ottime cose e le fa vedere anche in assenza di giocatori importanti. Stanno veramente convincendo, stanno mostrando una fiducia nei propri mezzi incredibile. Pensare a un anno fa, quando Maldini venne a giustificare la prestazione di alcuni giovani a San Siro che stavano giocando male, dicendo che bisognava aspettarli perché erano ragazzi. Incredibile la loro metamorfosi. Secondo me Leao è molto forte a sinistra, ma non a destra. Anche se secondo me è una seconda punta”, ha spiegato.

