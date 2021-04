Milan-Sampdoria, Pioli: “Sbagliato l’approccio. Hauge? Ecco cosa ne penso”

Parola a Stefano Pioli.

Serie A, Milan-Sampdoria 1-1: Quagliarella sfrutta l’errore di Theo, Hauge risponde. Frenata rossonera

Il tecnico della formazione rossonera si è espresso ai microfoni di SkySport dopo il pari contro la franchigia ligure guidata da Claudio Ranieri. Stefano Pioli ha analizzato il match tra Milan e Sampdoria soffermandosi sull’approccio sbagliato della compagine milanese. Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Il Milan si è complicato la vita da solo perché non abbiamo approcciato bene alla gara, quando a livello mentale non riesci subito ad entrare in partita poi le difficoltà delle gara aumentano. L’approccio della gara è stato difficile per noi, poi a livello tecnico e scelte di gioco siamo stati meno precisi. Oggi è stato cosi, non è una cosa generale perché ad esempio col Manchester United in casa abbiamo avuto l’atteggiamento giusto, ma oggi non ci siamo riusciti e abbiamo pagato a caro prezzo perché non abbiamo vinto. Siamo stati poco luci nelle scelte e poco precisi tecnicamente per far male l’avversario, la Samp si è schierata molto bene”.

E su Hauge: “Mi auguro che Jens prenda ancora più fiducia, ha segnato un gol importante per la squadra. Lo aiuterà a prendere convinzione nei propri mezzi”.

