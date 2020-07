Milan, Salvini: “La conferma di Pioli? Ho la mia idea. Non capisco ora gli stadi senza tifosi…”

Il parere di Matteo Salvini.

Dopo la straripante vittoria ottenuta a San Siro contro il Bologna, la dirigenza del Milan ha deciso a sorpresa di riconfermare il tecnico Stefano Pioli, considerati gli ottimi risultati ottenuti nelle ultime gare di campionato e la scelta di Ralf Rangnick, che ha riconfermato la sua presenza al Lipsia anche per la prossima stagione.

Il tecnico rossonero ha dimostrato di poter allenare una squadra importante come il Milan, riuscendo ad unire in modo inossidabile lo spogliatoio e tirando il meglio da ogni singolo giocatore come Ante Rebic. Anche il leader della Lega e grande tifoso del club lombardo, Matteo Salvini, intervenuto ai microfoni di Lady Radio, ha espresso il suo parere positivo in merito alla scelta di riconfermare Pioli:

“Sono molto contento, in base ai risultati mi sembrava sciocco fare il contrario. Il Milan ha cambiato tanti allenatori negli ultimi anni: se c’è uno che infila una serie di risultati convincenti, perché cambiarlo? Non è un vero campionato, soprattutto per l’assenza dei tifosi. Se riaprono in sicurezza teatri, musei, piscine, perché non puoi far entrare 10mila tifosi tesserati, che stanno ognuno a 5 metri dall’altro?“.