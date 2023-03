Milan-Salernitana, Pioli: “Subito un gol evitabile. Ibrahomovic importante, Leao…”

"Avevamo controllato abbastanza bene nel primo tempo ma non eravamo convinti di averla chiusa. Non c'è stato un calo mentale o fisico, semplicemente dovevamo fare di più. Subito un gol evitabile da rimessa laterale. Poi la partita è diventata spigolosa e non siamo stati in grado di riportarci avanti. Un'occasione persa. Zlatan è importante, lo abbiamo cercato con delle palle alte. Per Udine vedremo, ora analizziamo questa partita. Leao? Deve stare più dentro la partita, dobbiamo cercarlo di più. Abbiamo avuto un buon palleggio ma dato tempo alla Salernitana di piazzarsi. Cos'è cambiato? All'interno del gruppo niente. C'è la stessa compattezza, voglia di crescere e migliorare. Non stiamo trovando quella continuità in campionato che serve per stare davanti in classifica. Abbiamo sofferto tanto la ripresa dopo la pausa, stiamo facendo meglio ma ancora dobbiamo crescere, soprattutto in mentalità. Dalla Champions dovevamo prendere energia, entusiasmo, intensità. Per come abbiamo preso il gol ci è mancato qualcosa"