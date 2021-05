Milan, Saelemaekers: “Tante critiche all’Anderlecht. La Champions? Un sogno”

Il Milan è tornato in Champions League dopo anni difficili.

Un ritorno che fa bene all’ambiente che ha sofferto troppo nelle ultime stagioni. Un’annata molto positiva con Stefano Pioli che è riuscito a tirare fuori il meglio da ognuno dei suoi giocatori. Alexis Saelemaekers è stata una delle note più liete, e col passare della stagione, si è ritagliato uno spazio importante. Intervistato ai microfoni di DH Les Sports+ il belga si è detto molto felice della stagione appena conclusa.

L’ex giocatore dell’Anderlecht si è lamentato con i suoi vecchi tifosi per le troppe critiche ricevute: “Sono felice di aver risposto alle critiche, visto che ho giocato e ci siamo qualificati per la Champions League. Ma ho imparato a non ascoltarle troppo. Conosco le persone che dovrei consultare quando ho ‘bisogno di consigli'”.

Giocare in Champions per Saelemaekers è un sogno: “È fantastico, ovviamente, ma avevamo la squadra per vincere il campionato. Abbiamo avuto molti infortuni nei momenti sbagliati. Quando perdi tre, quattro, cinque giocatori, diventa molto difficile. La nostra panchina era buona, ma per competere con i migliori ci vuole una squadra unita fino alla fine. Essere in Champions era il nostro obiettivo e l’abbiamo ottenuto. La festa è stata bella. Ci abbiamo lavorato per un anno e mezzo“.